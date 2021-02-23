فرنسا ترسل حاملة الطائرات شارل ديغول في مهمة شرق المتوسط

أعلنت فرنسا تحريك حاملة الطائرات "شارل ديغول" في مهمة وعلى متنها 20 مقاتلة، تشمل مناطق شرقي البحر المتوسط والمحيط الهندي والخليج.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية "فلورنس بارلي" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، إنه الحاملة شارل ديغول أرسلت، الأحد، باتجاه مناطق شرقي البحر المتوسط و المحيط الهندي والخليج.

فيما أعلنت وزارة الدفاع في بيان، إن الحاملة شارل ديغول ستقوم بمهام في المناطق المشار إليها، حتى يونيو/حزيران المقبل، برفقة 20 مقاتلة من طراز "رافال"، في إطار عملية "تشامال".

وأوضحت أنه سيتم التركيز على محاربة تنظيم داعش الإرهابي ومكافحة الإرهاب بشكل عام.

يشار إلى أن حاملة الطائرات "شارل ديغول" كانت راسية في ميناء تولون الفرنسي، منذ أبريل/نيسان 2020.

وسبق أن أعلنت السلطات الفرنسية أن ثلثا طاقم السفينة أصيب بفيروس كورونا، وأنه جرى نقل نحو 30 جنديا إلى المستشفى.

وأطلقت فرنسا عملية "تشامال" في 19 سبتمبر/أيلول 2014، عبر غارات جوية ضد تنظيم داعش في العراق، ووسعت نطاقها لاحقا لتشمل التصدي لخطر التنظيم في سوريا أيضا.