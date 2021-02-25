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المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا يدعو المسلمين إلى المشاركة بجدية في الانتخابات

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 25.02.2021 11:37
منظر عام لمسجد مدينة هناو الأناضول منظر عام لمسجد مدينة هناو (الأناضول)

دعا المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا المسلمين إلى المشاركة في الانتخابات التي ستشهدها البلاد هذا العام مشدداً أنها ستكون فائقة الأهمية.

ولفت رئيس المجلس أيمن مزيك في بيان الأربعاء، أن ألمانيا ستشهد هذا العام انتخابات الولايات وكذلك الانتخابات العامة، وشدد على ضرورة توجه ما يقرب من مليوني مسلم بالبلاد إلى صناديق الاقتراع.

وأضاف موضحًا أنه قام بهذه المناسبة بإطلاق حملة لافتات بعنوان "صوتي مهم"، متابعًا "نحن جزء من ألمانيا، ونريد من خلال هذه الحملة أن نوضح أننا مع الديمقراطية والحريات الأساسية".

وتابع قائلا: "وأي صوت لم يدلِ به صاحبه، سيكون صوتاً لليمين المتطرف والشعبويين الذين يريدون تقسيم ألمانيا بشكل بالغ الخطورة".

جدير بالذكر أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية ستجرى في 26 أيلول/سبتمبر المقبل، فضلًا عن انتخابات برلمانات 6 ولايات مختلفة بالبلاد.

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