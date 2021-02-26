عملية ضخمة للشرطة الألمانية ضد شبكة مخدرات يديرها اليمين المتطرف

أعلنت السلطات في ألمانيا مداهمة منازل ومتاجر واعتقال ثمانية أشخاص مشتبه بهم في وقت مبكر من يوم الجمعة وهم على صلة بشبكة يمينية متطرفة يشتبه في تورطها في تجارة المخدرات وغسيل الأموال.

وشارك في العملية أكثر من 500 شرطي، بما في ذلك وحدات خاصة، داهموا 27 منزلاً ومتجرًا في ولايات تورينغيا وساكسونيا أنهالت وهيس.

وتتراوح أعمار المشتبه بهم المعتقلين بين 24 و55 عاما. فيما قالت الشرطة إنها تبحث أيضا عن أدلة مثل السيارات الفخمة وغيرها من المنتجات الراقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة "إم دي أر" أن المشتبه بهم مرتبطون بمجموعتين مختلفتين من النازيين الجدد زُعم أنهما مسؤولان عن الكثير من تهريب المخدرات في تورينغيا وكانوا متورطين أيضًا في تجارة الأسلحة غير المشروعة.