السويد.. مجهول يهدد المسلمين بالقتل في إحدى الحافلات العامة

ذكرت وسائل إعلام سويدية، الجمعة، أن شخصًا يحمل فأسًا هدد مسلمين بالقتل بينما كانوا يستقلون إحدى حافلات النقل العام، في مدينة مالمو (جنوب).

وأفادت صحيفة "أفتون بلادت"، أن الرجل صعد إلى الحافلة حاملًا بيده فأساً، وقال: "أين المسلمون؟ سأقتلكم جميعًا".

وأعلنت المتحدثة باسم شرطة مالمو، إيفلينا أولسون، القبض على المهاجم بعد وقت قصير من الحادثة.

وأضافت أولسون، أن الشخص المذكور الذي يرجح انتماءه إلى اليمين المتطرف، هدد أيضًا عناصر الشرطة أثناء اعتقاله.

وعلّق رئيس حزب "الألوان المختلفة" ميكائيل يوكسيل، على الحادثة قائلًا، إن اليمين المتطرف والعنصري يحاول دائمًا إثارة الفتنة بين المسلمين والسويديين.

وأشار يوكسيل إلى الدعاية السوداء والأكاذيب التي يحاول اليمين المتطرف تصويرها للشعب السويدي عن المسلمين والمهاجرين، مطالباً جميع مكونات المجتمع باحترام الحريات الدينية للأفراد والعيش بسلام.