استقالة نائب ألماني عقب استفادة شركته من صفقات شراء كمامات

قال نائب برلماني - ينتمي لحزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل - اليوم الأحد إنه سيتخلى عن مقعده، وسيترك السياسة بعد أن تبين استفادة شركته من صفقات شراء كمامات أو أقنعة وجه في أوائل موجة وباء فيروس كورونا، ما أثار انتقادات حادة في هذا العام الانتخابي.

تعرض نيكولاس لوبيل، وهو عضو في البرلمان عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لانتقادات من أعضاء حزبه وخصومه بعد حصول الشركة التي يديرها على عمولات بقيمة 250 ألف يورو (298 ألف دولار) من عقود سمسرة لشراء أقنعة وجه.

اعترف لوبيل بأنه ارتكب خطأ، وتنازل عن مقعده في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان.

لم يكن ذلك كافيًا للمنتقدين، لا سيما أن ولايته - بادن فورتمبيرغ - ستنتخب هيئة تشريعية إقليمية جديدة في 14 مارس/ آذار.

سيتبع ذلك الانتخابات الوطنية التي سيختار فيها الألمان برلمانا جديدا، وسيحددون خليفة ميركل في 26 سبتمبر/ أيلول المقبل.

قالت سوزان أيزنمان، مرشحة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لمنصب حاكم ولاية بادن فورتمبيرغ، لمجلة (دير شبيغل) "من غير المقبول أن يكسب البرلمانيون المال خلال هذه الأزمة الخطيرة."

واضاف لوبيل اليوم الأحد أنه سيغادر البرلمان على الفور، وسيتخلى عن مقعده في نهاية أغسطس/ آب.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه قدم اعتذارا، وقال إنه لن يخوض انتخابات سبتمبر/ أيلول.