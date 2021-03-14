لندن تفتح تحقيقاً بحق زوجة رئيس النظام السوري بتهمة الإرهاب

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا ضد أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة دعم الإرهاب، ما قد يجردّها من جنسيتها، بحسب إعلام محلي.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن "شرطة العاصمة لندن فتحت تحقيقا أوليا بحق أسماء الأسد بتهمة تحريضها وتشجعيها على أعمال إرهابية خلال الحرب في سوريا".

وأوضحت الصحيفة أنه من المحتمل أن تواجه الأسد، التي تحمل للجنسية البريطانية، محاكمة تؤدي إلى أن تفقد جنسيتها.

وذكرت أن الشرطة فتحت التحقيق الأولي، المعروف باسم "عملية تحديد النطاق"، بعد أن أرسلت منظمة معنية بالقانون الدولي تدعى "غورنيكا 37" ومقرها لندن ملفاً يسرد أدلة مفصلة حول دعم "أسماء الأسد" القوي لقوات النظام ونفوذها في الطبقة الحاكمة.

ويقول التحقيق إن "أسماء الأسد" حرّضت على الإرهاب من خلال دعمها العلني للقوات المسلحة التابعة للنظام السوري.

واستبعدت "التايمز" أن تمتثل "أسماء" لأمر استدعاء للمحكمة في المملكة المتحدة، وأوضحت أنه ليس من الواضح ما إذا كان المدعون العامون يرغبون في المضي بمحاكمة غيابية.

وأشارت إلى إمكانية إصدار نشرة حمراء من الإنتربول، مما يجعلها (أسماء الأسد) غير قادرة على السفر خارج سوريا دون مواجهة الاعتقال.

ويثير تحقيق الشرطة أيضاً احتمالاً جدياً بأن تخضع "أسماء" للتدقيق من قبل وزارة الداخلية وتجريدها من الجنسية البريطانية.

ورحب الدكتور هيثم الحموي رئيس المجلس السوري البريطاني بقرار الشرطة، حيث قال: "هذه السيدة دعمت الجيش السوري في فظائعه ضد المدنيين لعقد من الزمان وسيكون السوريون في المملكة المتحدة سعداء للغاية لرؤيتها تُحاسب على ذلك".

ولفت إلى أن ما يدعو للتفاؤل الآن هو أن المملكة المتحدة تتخذ أخيراً خطوات، مثل ألمانيا وفرنسا، ضد الجرائم المرتكبة في سوريا.