اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في فرنسا لا تظهر في فحوصات الـPCR

أعلنت المديرية العامة للصحة في فرنسا اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا لا تظهر في فحوصات الـPCR، وهي متحورة من كورونا SARS-CoV2 الذي كان تحت "المراقب" من قبل السلطات.

وقالت المديرية في بيان، صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين، إنه تم العثور على السلالة الجديدة "نهاية فبراير (شباط) الماضي، في مستشفى لانيون"، بحسب موقع إذاعة "فرانس بلو".

وأضافت أن مشكلة السلالة الجديدة تكمن "في صعوبة ملاحظتها في فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المعتادة".

وأشارت إلى أنه تم العثور على سلالة "بروتون" الجديدة لدى 8 حالات، رغم أن فحوصاتهم الخاصة بالكشف عن الفيروس "PCR جاءت سلبية"، وفق المصدر ذاته.