موسكو تستدعي سفيرها لدى واشنطن للتشاور إثر هجوم بايدن

أعلنت الخارجية الروسية، الأربعاء، استدعاء سفيرها لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إلى موسكو للتشاور وتحليل آفاق العلاقة المستقبلية مع واشنطن.

جاء ذلك ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن بيان صادر عن ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، مساء الأربعاء.

وأكدت المتحدثة في البيان أن موسكو "مهتمة بتجنب أي تدهور لا رجعة فيه للعلاقات الثنائية بين البلدين إذا كان الأمريكيون يدركون خطورة تداعيات ذلك".

وأضافت أن نية موسكو هي "تحديد السبل الممكنة لترميم العلاقات الروسية الأمريكية التي تمر بمرحلة متأزمة بسبب سياسة واشنطن".

وتابع أن الإدارة الأمريكية قريبة من تجاوز مرحلة المئة يوم الرمزية على توليها السلطة، وهي مناسبة جيدة لمحاولة تقييم ما نجح فيه فريق جو بايدن، وما لم ينجح فيه.

وجاء استدعاء السفير الروسي بعد تصريحات هاجم فيها بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، واصفا إياه بـ"القاتل".

وقال بايدن في مقابلة مع قناة "ABC News"، عرضت الأربعاء، إنه يوافق على كون بوتين "قاتلا"، مضيفا أن الرئيس الروسي "سيدفع الثمن جراء تدخله في الانتخابات الأمريكية".

كما لفت خلال المقابلة، إلى أنه حذر بوتين من "رد محتمل" على أي تدخل له في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، خلال مكالمة بينهما أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.

والثلاثاء، أصدر مكتب المخابرات الأمريكية تقريرا غير سري عن التدخل الأجنبي في انتخابات 2020، خلص إلى أن بوتين أشرف على "جهود كاسحة" تهدف إلى التأثير سلبا على الحملة الانتخابية لبايدن، و"تشويهها" بحسب المصدر ذاته.