وفاة ممرضة بعد تلقيها لقاح "أسترازينيكا" في العاصمة الجورجية تبليسي

توفيت ممرضة جورجية تبلغ من العمر 27 عاما، إثر دخولها في غيبوبة بعد تطعيمها بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

وأفاد مراسل الأناضول، الجمعة، أن الممرضة فارقت الحياة في المشفى الذي نقلت اليه في العاصمة تبليسي، عقب تعرضها لغيبوبة إثر تلقيها اللقاح الخميس، في مدينة أهيسكا.

ولفت إلى أن الممرضة لم تستفق من الغيبوبة رغم تدخل الأطباء على مدار 16 ساعة، لتفارق الحياة إثر ذلك.

وأعلنت السلطات الجورجية، الخميس، دخول ممرضة بمدينة "أهيسكا" في غيبوبة بعد تطعيمها بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

ويعتقد أن الممرضة تعرضت للحساسية المفرطة (رد فعل تحسسي حاد ومهدد للحياة يجب معالجته على الفور) إثر تلقيها اللقاح.

والخميس، أعلنت الحكومة الجورجية أنها ستواصل التطعيم باللقاح المذكور، رغم دخول الممرضة في غيبوبة.

وبدأت جورجيا في 15 مارس/آذار الجاري، باستخدام لقاح "أسترازينيكا" في عمليات التطعيم ضد كورونا في البلاد.

وصباح الخميس، تلقت الرئيسة الجورجية سالوميه زورابيشفيلي، جرعة من لقاح أسترازينيكا، عقب شراء 43 ألفًا و200 جرعة من اللقاح في في 13 مارس.

وأعلنت وكالة الدواء الأوروبية (EMA)، الخميس، أن لقاح "أكسفورد ـ أسترازينيكا" البريطاني "آمن وفعال".

جاء ذلك في تصريحات لإيمير كوك، المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية الأوروبية في مؤتمر صحفي حضرته رئيسة لجنة تقييم اللقاحات سابين ستراوس، عقب مراجعة لسلامة اللقاح، على خلفية تقارير عن حدوث جلطات دموية لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وأكدت كوك على "عدم وجود رابط بين لقاح أكسفورد - أسترازينيكا البريطاني المضاد لفيروس كورونا، والإصابة بجلطات في الدم".

كما أوضحت أن "مزايا لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره".

وعلى مدار الأسبوع الماضي، أعلنت عدة دول أوروبية، منها: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والسويد وأيرلندا وهولندا والدنمارك والنرويج، تعليق التطعيم بلقاح أسترازينيكا "كإجراء احترازي".