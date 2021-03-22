استطلاع للرأي يظهر انخفاض ثقة الأوروبيين بلقاح أسترازينيكا

أظهر استطلاع للرأي أُجري بين 12 و18 آذار/مارس في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، أن الأغلبية ترى أن مخاطر لقاح أسترازينيكا، الذي تعتمد عليه أوروبا لتحقيق أهدافها من حيث التطعيم أكثر من فوائده، الأمر الذي يعقد الوضع في وقت يجعل تسارع تفشي الموجة الثالثة من وباء كوفيد-19 خصوصاً في أوروبا، التطعيم ضرورياً أكثر من أي وقت مضى.

وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون الأحد "إن اللقاح هو الطريق المستقيم الأخير لأننا نعلم أنه للتغلب على هذا الوباء، لا يوجد سوى حل واحد: التطعيم".

وتم تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا في دول عدة خشية تسببه بتجلّطات دموية، قد تكون أحياناً قاتلة. غير أن الوكالة الأوروبية للأدوية اعتبرت الخميس أنه "آمن وفعّال" واستؤنف استخدامه في دول عدة إلا أنه كان بالإمكان ملاحظة تأثير ذلك على الرأي العام، بحسب معهد "يوغوف".

وقال مات سميث وهو صحافي متخصص في البيانات في معهد "يوغوف" في بيان، "لم نلاحظ فقط ارتفاعاً كبيراً لعدد الاشخاص الذين يعتبرونه خطيراً في الأسبوعين الأخيرين في أوروبا، بل لا يزال لقاح أسترايزينيكا يُعتبر على أنه أقل أماناً بكثير من لقاحي فايزر وموديرنا".

لكنّ الاتحاد الأوروبي لا يزال يحتاج بدرجة ملحّة إلى اللقاح إذا كان ينوي تسريع حملات التطعيم، بهدف بلوغ المناعة الجماعية بحلول الصيف، وفق ما أكد بروتون. والأحد تصاعدت حدة النبرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حيث يتمّ تصنيع بعض جرعات لقاح أسترازينيكا.

نتائج عكسية:

ورداً على تهديد المفوضية الأوروبية بوقف صادرات لقاحات أسترازينيكا إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبي شحناته أولا، حذّر وزير الدفاع البريطاني بن والاس الأحد من أن ذلك سيكون له "نتائج عكسية".

واستدعى هذا التصريح رداً من مصدر في أوساط رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مساء الأحد جاء فيه أن "المفوضية لديها عقدها الخاص مع أسترازينيكا. نحاول ببساطة جعلها تحترمه. المختبر سلّمنا أقلّ من 10% من الجرعات المتوقعة هذا العام بموجب العقد. وبالتالي، من الطبيعي أن نطلب تسليم هذه الجرعات كما كان متوقعاً للأوروبيين".

ويتمّ تصنيع لقاح أسترازينيكا ضمن الأراضي الأوروبية خصوصاً في معملين في بلجيكا وهولندا وهما دولتان دعتا إلى الحذر حيال تشديد القيود على التصدير في وقت تدعم دول أوروبية أخرى على غرار فرنسا الأمر.

إلا أن الوقت يدهم خصوصاً في ألمانيا. وتستعدّ حكومة برلين الاثنين إلى تمديد وحتى تشديد القيود في مواجهة الموجة الثالثة من الوباء وهي أكثر ضراوة، رغم وجود خطر تأجيج استياء الرأي العام المتزايد أصلاً.

وتجتمع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع قادة المقاطعات الألمانية بعد الظهر للتباحث في استراتيجية مكافحة الوباء.

ومنذ بضعة أسابيع كان مقرراً أن يُخصص هذا اللقاء لتخفيف القيود، إلا أن جدول الأعمال تغيّر تماماً في مواجهة تفشي النسخة المتحوّرة البريطانية من الفيروس، التي تعتبر معدية وخطيرة أكثر. ويمكن أن يتمّ تمديد الإغلاق الجزئي الساري أصلاً في ألمانيا منذ نهاية 2020 والمقرر أن يستمرّ حتى 28 آذار/مارس، إلى 18 نيسان/أبريل على الأقل، بحسب مشروع قرار حكومي.