الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين وكيانات في 7 دول

فرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات على مسؤولين وكيانات في 7 دول، بينهم 11 مسؤولا في ميانمار و11 آخرين موزعين على 6 دول.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأعلن الاتحاد، في بيان، فرض عقوبات على 11 مسؤولا و4 كيانات في الصين، وليبيا، وروسيا، وكوريا الشمالية، وجنوب السودان، وإريتريا، على خلفية ارتكابهم "انتهاكات حقوقية جسيمة".

وقال، إن العقوبات الجديدة طالت المسؤولين الصينين بسبب "الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق ضد أقلية الأويغور في إقليم شينغيانغ".

وأوضح أن العقوبات استهدفت مسؤولين عن القمع في كوريا الشمالية، وعن عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري في ليبيا، ومسؤولين عن تعذيب وقمع المعارضين في روسيا، إضافة إلى مسؤولين عن التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والقتل في جنوب السودان وإريتريا.

وفي السياق، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 مسؤولا في ميانمار، إثر اتهامهم بالتورط في الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير/ شباط الماضي، وما تبعه من عمليات قمع وقتل خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.

وبموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، يخضع الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات لتجميد الأصول، وحظر سفر إلى دول الاتحاد.

علاوة على ذلك، يحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي التعامل ماليا مع هؤلاء المدرجين في قائمة العقوبات بشكل مباشر أو غير مباشر.