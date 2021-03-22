الخارجية الروسية: واشنطن رفضت اقتراح بوتين للحوار مع بايدن

قالت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، إن واشنطن رفضت عرض الرئيس فلاديمير بوتين لعقد لقاء مفتوح عبر تقنية الفيديو مع نظيره الأمريكي جو بايدن، لمناقشة المشاكل العالقة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن بوتين اقترح إجراء محادثة مع بايدن في 19 أو 22 مارس/آذار الجاري على شكل مؤتمر مفتوح بالفيديو لمناقشة المشاكل الثنائية المتراكمة، وعدد من الموضوعات ومنها الاستقرار الاستراتيجي .

وأضاف البيان أن "واشنطن أضاعت فرصة أخرى لإيجاد مخرج من المأزق في العلاقات بين الجانبين، والذي نجم عن خطأ واشنطن".

وأكدت الخارجية الروسية أن مسؤولية ضياع هذه الفرصة تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية.

وتصاعدت حدة الخلاف بين الولايات المتحدة وروسيا، بعدما وصف بايدن، بوتين، بـ"القاتل" خلال مقابلة مع قناة "ABC NEWS"، عرضت مؤخرا.