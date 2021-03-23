لمواجهة موجة جديدة من كورونا.. إغلاق صارم في ألمانيا في عيد الفصح

أعلنت المستشارة أنغيلا ميركل فجر الثلاثاء أن ألمانيا دخلت "في خضمّ جائحة جديدة" بسبب تفشي

النسخ المتحورة من فيروس كورونا.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي عقدته في برلين في ختام مفاوضات ماراثوينة أجرتها على مدى حوالى 12 ساعة مع حكّام ولايات البلاد لتشديد الإجراءات الرامية لمكافحة الوباء، "لدينا فيروس جديد (...) إنه أكثر فتكاً بكثير، وأكثر عدوى بكثير، وقادر على التفشي لفترة أطول بكثير".

كما أعلنت المستشارة الألمانية فرض إغلاق عام صارم في سائر أنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفصح من 1 ولغاية 5 نيسان/أبريل، يشمل خصوصاً إغلاق غالبية المتاجر وإلغاء الاحتفالات الكنسيّة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19.

وعليه، ستُحظر خلال هذه الأيام الخمسة بالكامل التجمّعات، وتناول الطعام في الهواء الطلق، كما ستُغلَق سائر المتاجر، باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية والتي سيُسمح لها بأن تفتح أبوابها يوم 3 نيسان/أبريل فقط.

وأضافت ميركل أنّ عدداً من القيود السارية منذ نهاية 2020، ولا سيما تلك المفروضة على تجمّع الأفراد في أماكن خاصة، تقرر تمديدها بدورها حتى 18 نيسان/أبريل.