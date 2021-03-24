إيطاليا: الاتحاد الأوروبي يمتلك فرصا كبيرة للتعاون مع تركيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن الاتحاد الأوروبي يمتلك فرصا كبيرة للتعاون مع تركيا، في العديد من الملفات الحساسة، كمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والاتحاد الجمركي.

جاء ذلك خلال كلمة دراغي، الأربعاء، أمام الجمعية العامة لمجلس الشيوخ الإيطالي، لتوضيح موقف روما من القضايا التي ستناقشها قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 25 و 26 مارس/أذار المقبل.

وأضاف دراغي، أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بالإضافة إلى قضية شرق المتوسط، ستكون على رأس القضايا، المطروحة على طاولة قادة الدول.

وأكد ضرورة عمل قادة الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك، للوصول إلى نتائج ملموسة، تعمل على جلب الاستقرار إلى المنطقة.

ويعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بسبب جائحة كورونا، يومي 25-26 مارس، ومن المنتظر أن يتناول القادة مواضيع مثل شرق المتوسط والعلاقات مع تركيا، وروسيا، بالإضافة إلى عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا، والسياسات الاقتصادية.