اليونان ترفع قيود السفر منها وإليها على مواطني بعض الدول

ذكرت هيئة الطيران المدني اليونانية يوم الأحد أن اليونان رفعت القيود المفروضة على الرحلات الجوية القادمة من تركيا وألبانيا ومقدونيا الشمالية والتي كانت قد فرضت للحد من انتشار كوفيد-19.

لكن الإجراءات الملزمة لجميع الركاب القادمين من الخارج بإحضار اختبار سلبي لكوفيد-19 مأخوذ ضمن 72 ساعة من الوصول مازالت سارية. وسيتعين على القادمين أيضاً الإلتزام بالحجر الصحي في المنزل أو في مكان إقامتهم لمدة 7 أيام.

كذلك رفعت هيئة الطيران المدني اليونانية الحد الأقصى للزوار القادمين من روسيا إلى 4000 زائر في الأسبوع بعد أن كان محدداً بـ 500 زائر قبل ذلك، مع السماح للرحلات الجوية إلى مطارات أثينا وسالونيك وهيراكليون في جزيرة كريت.

وأضافت الهيئة أن الركاب القادمين من بريطانيا والإمارات العربية المتحدة سيخضعون لاختبار كوفيد-19 إلزامي سريع عند وصولهم إلى اليونان. وسيتعين على الوافدين من بريطانيا إجراء اختبار آخر بعد انتهاء الحجر الصحي لمدة 7 أيام.

كما تقرر أن يتم أيضاً إجراء اختبار عشوائي على الركاب القادمين من جميع الوجهات. وإذا ما ظهرت نتيجة اختبار المسافرين إيجابية، فسيتم تمديد الحجر الصحي إلى 14 يوماً.

وتقوم اليونان في الأسبوع المقبل برفع بعض قيود إغلاق كوفيد-19 كجزء من خطة إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً بالرغم من استمرار الضغط على مستشفياتها.