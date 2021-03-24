حملة اعتقالات واسعة ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي في باريس

نفذت السلطات الفرنسية حملة مداهمات في باريس الثلاثاء في أوساط تنظيم بي كا كا الإرهابي في إطار تحقيق حول ارتباطهم بأنشطة إرهابية وألقت القبض على 10 أشخاص، وفق ما علمت فرانس برس من مصدر قضائي.

وأوضح المصدر أنه تم توقيف 9 رجال وامرأة ووُضعوا في الحبس في إطار تحقيق قضائي بتهمة "تشكيل عصابة إرهابية إجرامية" و"تمويل شبكة إرهابية".

وتنظيم بي كا كا الإرهابي مصنف منظمة إرهابية في تركيا وكذلك العديد من الدول بما فيها فرنسا والولايات المتحدة.

وفي 21 شباط/فبراير 2020 وُجهت الى أربعة أشخاص تهمة تمويل الإرهاب في إطار تحقيق حول جمع تبرعات لتنظيم بي كا كا الإرهابي في جنوب غرب فرنسا. ولم يتسن معرفة ما إذا كان التحقيق نفسه.

وقالت وسائل إعلام فرنسية نقلاً عن مصادر قضائية إن هذه العملية جاءت بناءً على طلب من قاضي العاصمة باريس المعني بشؤون مكافحة الإرهاب.

فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى ناطقة بالفرنسية أنه "تمت مداهمة ما لا يقل عن ستة منازل وجمعية ومتجر في مرسيليا صباح اليوم (الثلاثاء)". كما يعتقد أن عملية اعتقال أخرى جرت في المنطقة الباريسية.