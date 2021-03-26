شركة برمجيات إيطالية تطور طريقة لاكتشاف كوفيد-19 من خلال الصوت

قالت شركة برمجيات إيطالية إنها طورت طريقة للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 من خلال تحليل كلام الشخص أو سعاله دون الحاجة إلى فحص الدم أو الأنف.

وقال "داريو ميلو بنيانو" رئيس شركة "نيو اسبيرانزا" يوم الثلاثاء، إن التطبيق الجديد الذي يكتشف الأصوات المميزة لمرض الجهاز التنفسي، أثبت دقته بنسبة تزيد عن 80%.

وقد أدى الإعلان عن التطبيق الجديد إلى ارتفاع أسهم الشركة بأكثر من 13%.

ووفقاً لبيان الشركة التي قامت بتطوير المشروع بالتعاون مع بعض الشركاء، تم استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال منصة سحابية تسمى "نيو اسبيرانزا هيلث كلاود" لتحليل الأشعة السينية للصدر.

وقال "أليساندرو نزيدو تشيلي" الرئيس التنفيذي لشركة "كابسولا" الشريكة في المشروع: "إنها مجرد بداية لمشروع له إمكانات مذهلة لأن معالجة هذا النوع من البيانات يمكن استخدامها بفعالية كاختبار فحص".

وأوضح "جوزيبي أندريوني" المستشار العلمي للشركة نفسها أن نموذج التسجيل والتحليل يمكن أن يساعد في اكتشاف وتشخيص مجموعة واسعة من مسببات الأمراض.

يذكر أن الطريقة الجديدة قد تضاف إلى الطرق المبتكرة للكشف عن الفيروس المستجد، فقد يتم مؤخراً تدريب الكلاب على كشف المرض لدى المصابين في ألمانيا وتشيلي والمملكة المتحدة من خلال حاسة الشم القوية التي يتمتعون بها.