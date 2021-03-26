معهد صحي ألماني: نواجه موجة ثالثة من كورونا والوضع "متدهور"

أعلن معهد صحي ألماني، الجمعة، أن الوضع في بلاده أصبح "متدهورا" جراء موجة ثالثة من فيروس كورونا، محذرا من احتمال تدهور الوضع أكثر من ذلك.

جاء ذلك وفقا لرئيس معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية (مستقل) لوتار ويلر، خلال مؤتمر صحفي عقد في برلين.

وقال ويلر: "هناك إشارات واضحة جدا على أن الموجة الثالثة أصعب بكثير".

وأضاف: "كل شيء يشير إلى حقيقة أن الوضع سيتدهور خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما سيؤثر بشكل خاص على الأشخاص العاملين".

وأردف: "هناك الكثير من الإصابات في المنازل ومراكز الرعاية حيث ينتشر الفيروس أينما أصيب الناس".

وأشار إلى أن "تتبع جهات الاتصال يكون أكثر صعوبة عند التعامل مع السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا".

كما أشار إلى أن: "عدد المرضى في وحدات العناية المركزة ارتفع بشكل حاد".

وحذر ويلر، من أنه "في حال لم يتم اتخاذ تدابير مضادة على الفور، فإن العواقب ستكون وخيمة".

ومنذ أسابيع، تشهد ألمانيا زيادة مطردة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وتواجه الحكومة انتقادات شديدة بشأن سياساتها المتعلقة بكورونا، عقب تراجع المستشارة أنجيلا ميركل الأربعاء، عن إعلانها الإغلاق العام الصارم خلال عطلة عيد الفصح من 1 وحتى 5 أبريل/ نيسان.

ودعا خبراء الصحة مرارا وتكرارا إلى إغلاق أكثر صرامة في ألمانيا، بما يتضمن فرض حظر تجوال ليلي.

والجمعة، سجلت ألمانيا أكثر من ألف و990 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة، حسب موقع "وورلدوميتر" المعني برصد تطورات الجائحة.‎

ووفق الموقع ذاته بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا حتى ظهر الجمعة، مليونين و737 ألفا و55، منها 76 ألفا و165 وفاة، ومليونا و467 ألفا و600 متعافيا.