واشنطن تدين "بشدة" الاعتداء على مسجد بقبرص الرومية

أعلنت الولايات المتحدة، السبت، إدانتها للاعتداء على مسجد إبيسكوبي بالشطر الرومي من جزيرة قبرص.

وقالت السفيرة الأمريكية في قبرص الرومية جوديث جيل غاربر، في تغريدة على تويتر إن "السفارة الأمريكية تدين بشدة التخريب المتعمد لمسجد إبيسكوبي".

وأضافت: "حرية العبادة قيمة أساسية، ونكرر إدانة القادة الدينيين وحكومة جمهورية قبرص" للاعتداء.

والخميس، خط مجهولون عبارات مناهضة للأتراك على جدران مسجد قرية "إبيسكوبي" بمدينة ليماسول، فضلا عن رسم العلم اليوناني.

وأدان الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي (الحاكم) عمر جليك، الجمعة، الاعتداء على المسجد، مشددا على أن ذلك "عمل عنصري معاد للإنسانية".

وتعيش جزيرة قبرص منذ عام 1974 حالة انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد الشطرين.