ألمانيا.. انتقادات واسعة للشرطة لإطلاقها النار على مسن تركي

أثار مقطع فيديو يظهر فيه قيام الشرطة الألمانية بإطلاق النار على مغترب تركي يبلغ 63 عاما، موجة انتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووقعت الحادثة، الخميس، عندما أطلقت الشرطة في بلدة "كروباج" بولاية بافاريا، 3 رصاصات على التركي (هـ. ت)، بعدما قام برمي لعبة كانت في يده تجاه عناصرها.

وقالت الشرطة في بيان، الجمعة، إن "شخصا أصيب إصابة حرجة إثر قيام الشرطة بإطلاق النار عليه، الخميس".

وزعم البيان، أن "الشخص المذكور كانت في مكان يعود ملكيته لشخص آخر، ورفض دعوات الشرطة لمغادرة المكان، ولم يكتف بذلك، بل وجه تهديدات لعناصر الشرطة وهاجمهم وفي يده جسم حاد".

وأردف أن الشرطة "أطلقت النار على الشخص وأصابته إصابة حرجة، تم على إثرها نقله إلى المستشفى على الفور"، وأنه جرى فتح تحقيق في الحادثة.

من جانبه، غرّد النائب عن "حزب العدالة والتنمية" التركي متين كولنوك، قائلا: إن "الشرطة الألمانية أطلقت النار على مواطن تركي مصاب بألزهايمر، رغم وجود شاحنة لعبة في يده، وهو في المستشفى الآن".

وأعرب كولنوك عن أمله في أن تتخذ السلطات الألمانية الإجراءات اللازمة بخصوص الحادثة.