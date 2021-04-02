بعد التوتر في شرق أوكرانيا.. كييف تشدد على الحل الدبلوماسي للأزمة

شدد وزير الخارجية الأوكراني على أن حل الأزمة في منطقة "دونباس" ينبغي أن يكون بالطرق السياسية والدبلوماسية، وعلى أن الدبلوماسية هي المخرج الوحيد.

وأضاف دميترو كوليبا أن التوتر الذي صعدته روسيا هو الأخطر في السنوات الأخيرة، بحسب بيان صادر عن الخارجية الأوكرانية، الخميس.

وأشار كوليبا إلى أن روسيا عملت بشكل ممنهج على تصعيد الوضع في منطقة "دونباس" (شرق أوكرانيا)، داعيا موسكو إلى وقف التوتر العسكري.

ولفت إلى أن تحركات روسيا تدفع بحل أزمة "دونباس" إلى طريق مسدود.

وأكد الوزير الأوكراني على أن بلاده تعطي الأولوية للوسائل السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة.

وتصاعد التوتر مجددا في "دونباس"، عقب مقتل 4 جنود أوكرانيين وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار من قبل انفصاليين موالين لروسيا في 26 مارس/آذار المنصرم.

وفي كلمة له أمام البرلمان يوم 30 مارس، صرح رئيس هيئة الأركان الأوكراني رسلان خومتشاك، أن روسيا أرسلت قوات إلى مناطق قريبة من حدود أوكرانيا بذريعة إجراء مناورات عسكرية.

وردا على ذلك، قال ديمتري بيسكوف، متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين"، في تصريح الخميس، إن بلاده تحرك قواتها داخل حدودها وفقا لتقديرها.

وفيما يتعلق بحل الأزمة في "دونباس"، اتخذت مجموعة الاتصال الثلاثية المكونة من روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قرارا شاملا لوقف إطلاق النار في 27 يوليو/تموز 2020.

وبين الفينة والأخرى، تتواصل الاشتباكات في "دونباس" بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الذين أعلنوا استقلالهم عام 2014، ما أدى إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ ذلك الحين حتى اليوم.

يذكر أن العلاقات بين كييف وموسكو تشهد توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين في "دونباس".