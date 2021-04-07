بعد 27 عاماً على المذبحة.. فرنسا تفتح أرشيفها المتعلق بأعمال التطهير العرقي في رواندا

فتحت فرنسا أرشيفها الكبير المتعلق بأحداث رواندا لدفع "الحقيقة التاريخية" حول إبادة أفراد أقلية التوتسي في 1994، قدما فيما يطالب الناجون من المذبحة باريس "باعتذارات" على دورها في المنطقة.

وجرى إحياء الذكرى السابعة والعشرين للإبادة التي قتل فيها أكثر من 800 ألف شخص معظمهم من التوتسي في ظروف مروعة بين نيسان/أبريل وتموز/يوليو 1994، في فرنسا تحت شعار رفض الإنكار.

وقد جاء بعد أيام قليلة من تسليم مؤرخين الرئيس إيمانويل ماكرون تقريرا خلص للمرة الأولى إلى أن باريس تتحمل "مسؤوليات مبيرة وساحقة" في هذه المأساة.

ورحب الرئيس الرواندي بول كاغامي الأربعاء بتقرير المؤرخين معتبرا أنه "يمثل خطوة مهمة إلى الأمام نحو فهم مشترك لما حدث (...) وتغييرا" إذ إنه "يظهر رغبة حتى بين القادة في فرنسا للمضي قدما بفهم جيد لما حدث".

وأضاف كاغامي في خطاب خلال مراسم إحياء ذكرى الإبادة أن "المهم هو مواصلة العمل معا لتوثيق الحقيقة. إنها الحقيقة".

ورحبت جمعية الناجين من الإبادة "إيبوكا" بقرار الحكومة فتح الأرشيف الحكومي وخصوصا الوثائق التي تعود إلى عهد فرنسوا ميتران الذي كان رئيسا عندما حدثت الإبادة، معتبرة أنه "أمر جيد" من قبل جمعية الناجين إيبوكا فرنسا.

لكن رئيس الجمعية في فرنسا إتيان نسانزيمانا خلال مراسم أقيمت في النصب التذكاري لمحرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية في باريس، قال إنه "ليس هناك الكثير يتعلمه الناجون". واضاف "إنهم يريدون أفعالا قوية وكلمات اعتذار".

وأضاف أن "المؤرخين قالوا كلمتهم وجاء الآن دور السياسيين والقضاة".

والطلب نفسه كرره السفير الرواندي في فرنسا فرانسوا كزافييه نغارامبي الذي حث "جميع البلدان التي يختبئ فيها مرتكبو الإبادة" على "تسليمهم أو محاكمتهم".

وبعد أكثر من عقدين من العلاقات السيئة بين باريس وكيغالي التي تسممها مسألة دور فرنسا كانت النبرة هادئة. ورحب نغارامبي مرة أخرى "بالخطوة المهمة" التي يمثلها تقرير المؤرخين في لجنة دوكلير وأشار إلى "جهود" فرنسا لمحاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية على أراضيها.

- "حقيقة تاريخية" -

وشارك ممثلون عن الدولة الفرنسية في المراسم، في خطوة أشاد بها مسؤول في جميعة الناجين معتبرا أنها تدل على "احترام".

وحضر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مراسم وضع إكليل من الزهور في الصباح.

وفي المراسم في مركز ذكرى المحرقة، أصر وزير التربية والتعليم جان ميشال بلانكر على دور البحث والتدريس من أجل "محاربة البدء من جديد والنسيان". وقال "نحن مدينون بالحقيقة التاريخية للضحايا ولأطفالهم ولإنسانيتنا".

وكان فتح الأرشيف الخاص بدور فرنسا في رواندا متوقعا منذ سنوات ويمثل خطوة أخرى في سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون إحياء الذكرى بعد تقديم تقرير دوكلير.

وباتت وثائق الرئيس الاشتراكي الأسبق فرانسوا ميتران وأرشيف رئيس الحكومة آنذاك إدوار بالادور (يمين) ووثائق أخرى مفتوحة الآن للجميع حسب مرسوم نُشر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ويظهر العديد من هذه الوثائق بما في ذلك برقيات دبلوماسية ومذكرات سرية في تقرير دوكلير الذي سلم في 26 آذار/مارس إلى إيمانويل ماكرون.

ويؤكد التقرير الذي يقع في 1200 صفحة خصوصا على مسؤولية فرانسوا ميتران وموظفيه الذين تجاهلوا بانتظام التحذيرات المختلفة بشأن مخاطر الإبادة الجماعية.

في المجموع سيتم فتح آلاف الوثائق للجمهور خصوصا مجموعة ميتران التي ظلت سرية لعقود.

ومع ذلك عبرت لجنة الخبراء عن أسفها لأنها واجهت خلال عملها لأكثر من عامين "رفضا للتواصل أو التشاور وهو أمر كان نادرا لكن سجل حدوثه".

وقد يتم الإفراج عن وثائق أخرى في الصيف بما في ذلك أرشيف للجيش رفعت السرية عنه لكن لم يتم استغلاله وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.