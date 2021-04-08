إيطاليا تستضيف قمة "الصحة العالمية 2021" في مايو

أعلنت إيطاليا أنها ستستضيف قمة "الصحة العالمية" لعام 2021 في مايو/ أيار المقبل.

وقالت رئاسة الوزراء الإيطالية، في بيان الأربعاء، إنها "ستستضيف قمة الصحة العالمية للعام الجاري، المقرر عقدها في 21 مايو".

ويشارك في القمة المذكورة، إيطاليا، بصفتها رئيسة مجموعة العشرين، والمفوضية الأوروبية، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف البيان أن "القمة ستكون فرصة لتبادل الدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا".

وأوضح أن "القمة ستركز أيضا على عمل منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية، مع التزام جهود جمع التمويل اللازم للاستجابة العالمية لكورونا من المانحين في أنحاء العالم".

والعام الماضي، تم جمع نحو 16 مليار يورو (نحو 19 مليار دولار) من أنحاء العالم بهدف الوصول إلى علاج لكورونا، والاختبارات، وتقديم اللقاحات للجميع.

ونوّهت رئاسة الوزراء أن "القمة ستكون دليلًا قويًا للتعاون متعدد الأطراف بهدف منع الأزمات الصحية المستقبلية وبناء عالم أكثر صحة وأمانا وإنصافا".

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن "سبل تحسين أنظمة الرعاية الصحية، ومكافحة الأزمات المستقبلية بروح التعاون والتضامن بين الدول هي المحاور الأساسية التي سيتم مناقشتها خلال القمة"، بحسب البيان ذاته.

وفي السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تصريح صحفي سابق، إن "الإنسانية يجب أن تكون مستعدة بشكل أفضل لحماية نفسها من الأوبئة في المستقبل".

وأضافت أنه "من الضروري تعلم الدروس والعمل بجدية أكبر معًا لتحسين الأمن الصحي العالمي".