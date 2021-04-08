الشرطة الفرنسية تعتقل فتاة يشتبه بتخطيطها لتفجير كنيسة في عيد الفصح

كشف السلطات الفرنسية عن اعتقال امرأة تبلغ من العمر 18 عامًا في عطلة عيد الفصح يشتبه في أنها كانت تخطط لشن هجوم على كنيسة.

ظهرت تفاصيل جديدة حول المراهقة، التي كانت تعيش في مشروع سكني شعبي في مدينة بيزييه بجنوب فرنسا، ويشتبه في أنها كانت تخطط لشن هجوم يستهدف مونبلييه القريبة خلال عيد الفصح.

قال محققون فرنسيون في مجال مكافحة الإرهاب اليوم الخميس إنهم عثروا أثناء تفتيش منزلها على صورة المدرس الذي قتل في أكتوبر / تشرين أول بعد عرضه رسوما كاريكاتورية لنبي الإسلام على طلابه.

وقال المسؤولون أيضًا إنه تم العثور على مواد لصنع قنابل في الشقة، بالإضافة إلى صور "جهاديين مسلحين"، ورسم تخطيطي لكنيسة قريبة وملاحظات مكتوبة بخط اليد تشير إلى النازيين وتنظيم الدولة الإسلامية.

ولم تكن المراهقة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، معروفة للسلطات من قبل.

فيما أكدت السلطات عدم العثور على أي متفجرات.