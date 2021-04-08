مقتل جندي أوكراني بنيران الانفصاليين الموالين لروسيا

قتل جندي أوكراني، الخميس، في إطلاق نار من جانب الانفصاليين الموالين لروسيا، في منطقة "دونباس" شرقي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن القوات المسلحة الأوكرانية، أن الانفصاليين انتهكوا وقف إطلاق النار خمس مرات، بين منتصف الليل وحتى السابعة صباحا.

وأضاف البيان أن الانفصاليين فتحوا النيران في منطقتي "بيسكي" و"فوديانويي" التابعتين لمنطقة دونباس، ما أسفر عن مقتل جندي أوكراني.

وفي 30 مارس/ آذار الماضي، أعلن رئيس هيئة الأركان الأوكرانية رسلان هومتشاك، أن القوات المسلحة الروسية أرسلت وحدات إلى منطقة قريبة من الحدود بذريعة إجراء تدريبات عسكرية.

وبين الفينة والأخرى، تندلع اشتباكات في "دونباس" بين القوات الأوكرانية وانفصاليين موالين لروسيا أعلنوا استقلالهم من جانب واحد عام 2014، ما أدى إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ ذلك الحين.

يذكر أن العلاقات بين كييف وموسكو تشهد توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين في "دونباس".