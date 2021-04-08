هولندا.. توقيف رجل بتهمة التدبير لمهاجمة مركز تلقيح ضد كورونا

قالت الشرطة الهولندية إنها ألقت القبض على رجل في 37 من عمره للاشتباه في تخطيطه لجريمة "بنية إرهابية" بزعم تدبير إطلاق ما وصفته بـ "قنبلة ألعاب نارية" في مركز تطعيم ضد فيروس كورونا، حسب ما أفاد ممثلو الإدعاء الخميس.



وقُبض على الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته تماشياً مع إرشادات الخصوصية الهولندية، في 18 مارس/ آذار. وزُعم أنه أراد مهاجمة مبنى البلدية السابق في ميناء دن هيلدر، شمال البلاد، على بعد 90 كيلومتراً (55 ميلاً) شمال أمستردام، الذي يستخدم كمركز تطعيم.

وأكد ممثلو الادعاء أن المؤامرة المزعومة يتم التعامل معها على أنها عمل إرهابي لأنها "تهدف إلى بث الخوف الشديد بين السكان وتعطيل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".

وقال الإدعاء في بيان إن المشتبه به "سعى إلى تخريب عملية حكومية حاسمة، وهي برنامج التطعيم المنسق على مستوى البلاد، بطريقة شديدة العنف... ويؤثر هذا أيضًا على الصحة العامة: فكلما قل عدد الأشخاص الذين يمكن تطعيمهم، زاد عدد ضحايا الفيروس".

فيما أشار ممثلو الادعاء إلى أن المشتبه به محتجز منذ القبض عليه مع استمرار التحقيقات مع شركائه المحتملين.

في أوائل الشهر الماضي، أدى انفجار بسبب ما وصفته الشرطة "جهاز منزلي الصنع" لتحطيم نوافذ مركز اختبار فيروس كورونا في بلدة هولندية صغيرة. ولم يصب أحد في الانفجار.

وفي يناير / كانون ثان، أضرم مشاغبون النار في منشأة لاختبار فيروس كورونا في قرية أورك، وهي رمز للصيد البحري في البلاد، خلال الليلة الأولى لفرض حظر تجول عام بين الساعة 9 مساءً حتى 4:30 صباحًا، كجزء من أحدث إغلاق حكومي بسبب فيروس كورونا.

هذا ولا تزال هولندا في حالة إغلاق منذ أشهر وسط ارتفاع مستمر لأعداد الإصابات بفيروس كورونا. ولا تزال المطاعم والحانات والمتاحف والأماكن العامة الأخرى مغلقة، رغم أن الحكومة تجرب تخفيف بعض القيود على الأشخاص الذين يمكن أن يثبتوا أنهم تلقوا التطعيم أو ثبت عدم إصابتهم بكوفيد-19.