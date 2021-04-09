شمال إيرلندا تشهد أسوأ أعمال العنف منذ سنوات

تجددت أعمال العنف في أيرلندا الشمالية مع تنامي احتجاجات غير مسبوقة تشهدها المنطقة منذ حوالي أسبوع.

وعادت أعمال العنف إلى شوارع العاصمة بلفاست الخميس، بالتزامن مع عقد الحكومة اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع في البلاد، حسبما نقلت إذاعة "إن بي آر" الأمريكية.

ومنذ الأسبوع الماضي، يحتج الشباب المؤيدون للوحدة مع بريطانيا تعبيرًا عن غضبهم من الحواجز التجارية الجديدة بين أيرلندا الشمالية العضوة في الاتحاد الأوروبي وباقي المملكة المتحدة، والناجمة عن خروجها من الاتحاد.

ومن بين البنود المعترض عليها إقامة حواجز جمركية على الحدود الأيرلندية.

وتشهد بلفاست أسوأ اضطرابات خلال السنوات الأخيرة، جاءت وسط حالة من الاضطراب الاقتصادي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى التوترات القائمة بين الوحدويين الموالين للمملكة المتحدة والقوميين المؤيدين لأيرلندا.

وأضرم الشباب المحتجون النار في الحافلات، وألقوا الحجارة والألعاب النارية وزجاجات المولوتوف على الشرطة.

ووقعت أعمال عنف، الأربعاء، قرب ما يسمى بـ"حائط السلام" غربي بلفاست، الذي كان يفصل بين مجتمعات البروتستانت المؤيدين للوحدة مع بريطانيا، والقوميين الأيرلنديين الكاثوليك المؤيدين للانفصال والوحدة مع جمهورية أيرلندا.

غير أنها توقفت لفترة لتعود وتندلع مجددا مساء الخميس.

ومساء الأربعاء، أصيب 7 من رجال الشرطة بعدما ألقى محتجون ملثمون حجارة وقنابل بنزين وأشعلوا النار بحافلة في حي شانكيل، معقل البروتستانت.