أعلن قصر باكنغهام عن وفاة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 99 عاماً. وتعرض الأمير في شهر فبراير 2021 لوعكة صحية لكنه تعافى منها بعد أسابيع من العلاج.

وكان الأمير قد غادر مستشفى في لندن، في 16/ مارس/2021 بعد أن تلقى علاجاً على مدى أربعة أسابيع للشفاء من عدوى لم يُكشف عنها، وللخضوع لإجراء طبي في القلب. ودخل الأمير فيليب، دوق إدنبرة البالغ من العمر 99 عاماً، مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص يوم 16 فبراير بعد أن شعر بتوعك نتيجة الإصابة بعدوى لم يتم تحديدها، لكنها ليست كوفيد-19.

ونُقل لفترة وجيزة في مطلع شهر مارس إلى مركز متخصص في أمراض القلب بمستشفى آخر في لندن، حيث أُجري له تدخل لعلاج مشكلة سابقة في القلب.

وغادر الأمير فيليب مستشفى الملك إدوارد، ونُقل إلى سيارة كانت في انتظاره على كرسي متحرك، وعاد إلى قصر وندسور، مقر الإقامة الملكية غربي لندن.

وتزوج فيليب، المعروف أيضًا باسم دوق إدنبرة، من إليزابيث في عام 1947 وكان أطول رفيق خدمة في التاريخ البريطاني.

تقاعد من المشاركات العامة في عام 2017 بعد أن نفذ أكثر من 20 ألفا منها.

كان فيليب عضوًا في العائلة المالكة اليونانية وولد في جزيرة كورفو اليونانية عام 1921. p>



