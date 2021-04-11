رئيس قبرص التركية يستقبل مسؤولاً أممياً ويشدد مجدداً على حل الدولتين

استقبل رئيس جمهورية قبرص التركية أرسين تتار، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قبرص جين هول لوت.

وعقب اللقاء، أكد تتار في تصريحات للصحفيين، أنّ ما يريده القبارصة الأتراك الحفاظ على وجودهم على أساس المساواة، وتحقيق الأمن والرفاه والاستقرار تحت سقف جمهورية قبرص التركية.

وأشار تتار أنه أبلغ لوت وفريقها، بصعوبة تحقيق كيان موحد من جسم واحد، وأن تحقيق اتفاق مستدام يجب أن يتركز على اتفاق قائم بين دولتين.

وأبلغ رئيس جمهورية قبرص التركية المبعوثة الأممية، بأنهم جربوا مرارا التوصل لاتفاق في دولة واحدة، ومنها "خطة كوفي عنان" دون التوصل لنتيجة.

وتؤكد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، على ضرورة التفاوض على أساس حل الدولتين في قبرص من الآن فصاعدا، بعد فشل مفاوضات الحل الفيدرالي، طوال نصف قرن.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد الجزيرة التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا في يوليو/تموز 2017، لم تجرَ أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في قبرص.

وتعاني جزيرة قبرص منذ عام 1974 من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد الشطرين.