لقاء رباعي بين إسرائيل والإمارات واليونان وقبرص الرومية

شهدت قبرص الرومية، الجمعة، لقاء رباعيا ضم وزير خارجيتها نيكوس خريستوذوليديس، ونظيريه اليوناني نيكوس ديندياس، والإسرائيلي غابي أشكنازي، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش.

جاء ذلك في مدينة بافوس بقبرص الرومية، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

ووفق البيان، قال أشكنازي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء، إن "إيران وحزب الله (اللبناني) يقوضان استقرار الشرق الأوسط وإمكانية تحقيق السلام الإقليمي".

وأضاف: "إيران، عبر نفوذها من خلال وكلائها في المنطقة، تجلب معها الدمار وعدم الاستقرار في سوريا ولبنان والعراق واليمن".

وتابع: "تعمل إيران على امتلاك أسلحة نووية وتواصل تطوير صواريخ بعيدة المدى ستشكل تهديدا خطيرا لإسرائيل وجيرانها".

وفي سياق آخر، قال أشكنازي، وفق البيان، إن "تل أبيب تعمل مع حلفائها من أجل التنفيذ السريع لاتفاقيات أبراهام (اتفاقيات التطبيع)".

ولم يوضح البيان مزيدا من التفاصيل عن اللقاء وما جرى فيه.

غير أن الخارجية الإسرائيلية قالت في بيان آخر، الخميس، إن اللقاء الرباعي يبحث تعزيز المصالح الاستراتيجية الإقليمية بين البلدان الأربعة، ويناقش القضايا الإقليمية والتعاون المحتمل بينها، مع التركيز على القضايا الاقتصادية والسياحية والأمنية، والحرب المشتركة ضد فيروس كورونا، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الجمعة، قال أشكنازي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه سعد بلقاء قرقاش "في قبرص هذا الصباح، قبل اجتماع بافوس 2021 الرباعي".

وأضاف خلال التغريدة: "نعمل معا على تطبيق الاتفاقيات الإبراهيمية (اتفاقيات التطبيع)، وقد بدأنا بالفعل برؤية ثمار الاتفاقيات والتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والصحة ومجالات أخرى".

وشهد عام 2020، توقيع الإمارات والبحرين والمغرب اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، فيما لحقهم السودان بتوقيع اتفاق مماثل في يناير/ كانون ثاني 2021.

وبذلك، تنضم هذه الدول الأربع إلى بلدين عربيين أبرما اتفاقيتي سلام مع إسرائيل، وهما الأردن (1994)، ومصر (1979).