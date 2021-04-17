ألمانيا.. فتح تحقيق مع مواطن روسي يشتبه بتخطيطه لاغتيال معارض شيشاني

فتحت النيابة العامة الفدرالية الألمانية تحقيقاً مع مواطن روسي مسجون في ألمانيا منذ كانون الثاني/يناير بشبهة التخطيط لاغتيال معارض شيشاني.

وقالت النيابة الجمعة إن المشتبه به متهم بـ"الاستعداد لارتكاب جريمة قتل والتحضير لعمل عنف خطير يهدد الدولة وانتهاك قانون السلاح".

والمشتبه به موقوف منذ كانون الثاني/يناير وهو مسجون في انتظار المحاكمة.

ويزعم أنه تلقى توجيهات للحصول على السلاح والاتصال بمنفّذ الاغتيال في ألمانيا، إضافة إلى التجسس على الضحيّة المستهدفة والعمل كسائق للمنفّذ خلال العملية.

قالت النيابة إنه تمكن من تهريب الشخص الذي كان سينفذ العملية إلى ألمانيا والحصول على سلاح ناري بكاتم صوت.

لكنها لم تقدم تفاصيل حول هوية الضحية أو مكان تواجده.

وحوكم روسي آخر في تشرين الأول/أكتوبر بتهمة قتل قائد شيشاني سابق في حديقة في برلين في 23 آب/أغسطس الماضي، بناء على أوامر موسكو على ما يُزعم.

يأتي التحقيق الجديد في وقت تتزايد التوترات بين ألمانيا وروسيا بشأن أوكرانيا، وتسميم المعارض أليكسي نافالني ثم سجنه والجدل حول خط أنابيب "نورد ستريم 2".

لطالما شددت المستشارة أنغيلا ميركل على أهمية إبقاء الحوار مفتوحا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها صعّدت نبرتها في الأشهر الأخيرة.

وتثير روسيا منذ سنوات حفيظة القوى الغربية، من ضمّها شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى التدخل في الانتخابات ودعم حكومة الرئيس بشار الأسد في سوريا.

كما كشفت ميركل العام الماضي أنها كانت هدفا لمحاولات قرصنة روسية "شائنة".