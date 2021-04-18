إسرائيل واليونان توقعان صفقة دفاعية بـ 1.65 مليار دولار

وقعت إسرائيل واليونان، الأحد، صفقة دفاعية بين البلدين بقيمة 1.65 مليار دولار.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إنها وقعت مع نظيرتها اليونانية على الاتفاق (بقيمة 1.65 مليار دولار) ويشمل إقامة مركز دولي باليونان لتدريب قواتها الجوية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن شركة "أنظمة إلبيت" ستتولى تنفيذ وتشغيل المشروع لمدة 20 سنة، دون ذكر موعد الانطلاق بالضبط.

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، إن الاتفاق يشمل تزويد اليونان بطائرة تدريب جديدة من طراز M-346، وتولي "أنظمة إلبيت" مهمة صيانة جميع طائرات التدريب طوال مدة العقد.

وفي 5 يناير/ كانون الأول الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أنه اتفق مع نظيره اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس على توقيع اتفاقية تعاون أمني لبناء وتشغيل وتجهيز مركز تدريب للقوات الجوية اليونانية لمدة 20 عاما.

ووقتها، قالت القناة (12) الإسرائيلية الخاصة، إن وزارة الدفاع فازت بالمنافسة الدولية لإنشاء مركز التدريب.

وأوضحت أن "أنظمة إلبيت" ستقوم بتشغيل المركز وتوفير التدريب وأجهزة المحاكاة والدعم اللوجستي اللازم، وتزويد سلاح الجو اليوناني بـ 10 طائرات من نوع M-346 (تسمى "لافي") التي تصنعها شركة "ليوناردو" الإيطالية، ويتم استخدمها في مدرسة الطيران الإسرائيلية.