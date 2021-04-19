توقيف رجل طعن 5 مصلين داخل مسجد بألبانيا

أوقفت السلطات الألبانية، الإثنين، رجلا هاجم مصلين في أحد مساجد العاصمة تيرانا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وقالت الشرطة، في بيان، إن "رجلا يحمل سكينا هاجم المصلين في مسجد في العاصمة الألبانية تيرانا؛ ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص"، حسبما نقل موقع "كالكسو" المعني بأخبار منطقة شرق أوروبا.

وأضافت أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرة أن التقارير الأولية لا تفيد بتعرض أيا منهم لـ"إصابات خطيرة".

ويُعتقد أن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها داخل مكان عبادة في ألبانيا، التي يشكل المسلمون أكثر من نصف سكانها، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق، ألقت الشرطة القبض على المهاجم، وقالت إنه يبلغ من العمر 34 عاما، دون مزيد من التفاصيل.

و حتى الساعة (17:18 ت.غ)، لم يتضح الدافع وراء الهجوم الذي وقع حوالي عند الساعة ( 12:30 ت.غ)