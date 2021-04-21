أردوغان يشارك بافتتاح مستشفى تركي في ألبانيا

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في افتتاح مستشفى أنشأته بلاده في مقاطعة فيير جنوب غربي ألبانيا، عبر اتصال مرئي.

وفي كلمة خلال مراسم الافتتاح، قال أردوغان في الاتصال من أنقرة، إن تركيا تبذل جهودا من أجل السلام والاستقرار والتنمية في عموم منطقة البلقان، وفي مقدمتها ألبانيا.

وفي 2 فبراير/شباط الماضي، وقع نائب وزير الصحة التركي خليل الدمير مع السفير الألباني لدى أنقرة كاستريوت روبو، اتفاقية بناء مستشفى في "فيير" بسعة 150 سريرا والتبرع بالأثاث والمعدات الطبية.

ووفقا للاتفاقية، فإن التبرعات تهدف لتعزيز النظام الصحي والبنية التحتية الصحية في ألبانيا، كما ستقوم تركيا بتعيين الطاقم الطبي خلال الفترة الانتقالية وتقديم المشورة من خلال وزارة الصحة.

وأكد الرئيس أردوغان على تعزيز العلاقات التركية الألبانية يوما بعد يوم، بفضل الروابط الثقافية والتاريخية المتينة بين البلدين.

وبيّن أن تركيا قدمت شتى أشكال الدعم لألبانيا منذ أكثر من 30 عاما، في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها.

ولفت إلى أن بلاده وقفت بجانب الشعب الألباني بكافة إمكانياتها عند وقوع زلزالين في 21 أيلول/ سبتمبر و26 تشرين الثاني/أكتوبر عام 2019، وفي ظل التصدي لجائحة كورونا.

وأضاف أن آخر مرة حظي فيها بفرصة توجيه كلمة إلى الشعب الألباني كانت في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حين شارك في وضع حجر الأساس لمشروع سكني في مدينة "لاتش".

وأوضح أردوغان أنه من المرتقب إتمام مشروع "لاتش" والبدء في توزيع المساكن للمحتاجين في أغسطس/ آب القادم.

وأعرب عن امتنانه جراء المساهمة في دعم القطاع الصحي في ألبانيا، اليوم، من خلال افتتاح مستشفى "فيير" للصداقة التركية الألبانية.

وأشار أن تركيا وألبانيا نقلتا علاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، خلال زيارة رئيس الوزراء إيدي راما، إلى أنقرة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأضاف: "كما أعلنا سابقا بأننا سنبني مستشفى بسعة 150 سريرا خلال 3 أشهر، ونشعر بالفخر اليوم جراء الوفاء بعهدنا للشعب الألباني، وافتتاح المستشفى قبل انقضاء 3 أشهر، وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية".

وأوضح أن تكلفة المستشفى بلغت 70 مليون يورو، وأن مساحة القسم المغلق منه تبلغ 17 ألفا و425 مترا مربعا، من أصل 50 ألف متر مربع إجمالي مساحة المشروع.

وأردف أن المستشفى يحتوي على 6 غرف عمليات و6 عيادات و20 وحدة عناية مشددة و130 سرير، موضحا أن عدد العاملين في المستشفى 387، بينهم 56 تركيا و331 ألبانيا.