ألمانيا تبحث مع "الناتو" إمكانية سحب مبكر للقوات من أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، الأربعاء، أنها تبحث مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" إمكانية سحب مبكر للقوات من أفغانستان بحلول 4 يوليو/ تموز المقبل.

ونقل التلفزيون الألماني "دويتشه فيله" عن متحدث الوزارة (لم يسمّه) قوله: "في الوقت الحالي يفكر مقر الدعم الحازم في العاصمة الأفغانية كابل في تقديم موعد الانسحاب ليصبح في 4 يوليو المقبل".

وأضاف أن "وزارة الدفاع الألمانية أبلغت أعضاء البرلمان الألماني اليوم بشأن المباحثات، والتي بموجبها يمكن تقديم موعد الانسحاب من 11 سبتمبر (أيلول) إلى 4 يوليو المقبل".

وتابع قائلاً إن "الدول المشاركة تدرس حاليا التحديات والعواقب الناتجة عن الخطوة المذكورة، ويبقى القرار النهائي بشأن الموعد النهائي والفعلي لمجلس الناتو".

واختتم المتحدث حديثه بالقول: "نواجه الآن مهمة لوجستية صعبة"، مضيفًا أن "الجيش الألماني مستعد لذلك".

ويوجد حاليًا في أفغانستان نحو 9 آلاف و592 جنديا من 36 دولة بينهم ألفين و500 أمريكي، في إطار مهمة "الدعم الحازم" غير القتالية التابعة للناتو التي تهدف إلى التدريب وتقديم المشورة والمساعدة للقوات الأفغانية.

وتأتي ألمانيا في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة، حيث يتمركز 1300 جندي بشكل أساسي شمال أفغانستان، وتتبعهم إيطاليا في المركز الثالث بـ 895 جنديا غرب أفغانستان على الحدود مع إيران.