إصابات في حادثة طعن في مركز لإيواء طالبي اللجوء في هولندا

أصيب سبعة أشخاص بجروح، اثنان منهم حالتهم خطيرة، في حادث طعن في مركز لطالبي اللجوء في هولندا في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وفق ما قالت الشرطة الهولندية التي ذكرت أنها اعتقلت شاباً عمره 24 عاما من سكان المركز.

ولم يتضح على الفور الدافع وراء حادث الطعن في بلدة إخت الواقعة على بعد 180 كيلومترًا جنوب أمستردام.

قالت الشرطة في بيان يوم الخميس إنه تم استدعاء الضباط إلى مركز طالبي اللجوء حوالي الساعة 10:15 مساءً. (2015 بتوقيت غرينتش) واعتقلت المشتبه به بعد 10 دقائق.

نقل الجرحى جميعا الى مستشفى لتلقي العلاج. نُقل سكان المبنى الذي وقع فيه حادث الطعن إلى مبان أخرى في المركز أثناء تحقيق الشرطة.