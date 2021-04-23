طعن شرطية فرنسية حتى الموت ومقتل المهاجم برصاص الشرطة

طعنت شرطية فرنسية حتى الموت داخل مخفر شرطة اليوم الجمعة، وأطلق شرطيون كانوا بالجوار النار على مهاجمها فأردوه قتيلا، بحسب السلطات.

لم تتضح بعد هوية المهاجم ولا دافعه، حسبما أبلغ متحدث باسم الشرطة الوطنية أسوشيتدبرس.

وأضاف المتحدث أن الشرطية كانت موظفة إدارية في المخفر.

وقع الهجوم داخل مخفر في رامبوييه، وهي بلدة تقع إلى جنوب غرب باريس وتشتهر بوجود عقار ملكي سابق فخم بها.

ويبحث محققون فيما إذا كانت هناك صلة للحادث بالإرهاب، إلا أن مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب قال إنه ليس مشاركاً حالياً في التحقيق.

وتوجه رئيس الوزراء جان كاستيكس ووزير الداخلية جيرالد دارمانان ومسؤولون كبار آخرون إلى موقع الهجوم.