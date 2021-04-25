محكمة تتهم رجلاً إسبانياً بالتسبب عن عمد في إصابة زملائه بفيروس كورونا

وجهت السلطات الإسبانية تهمة لرجل ظهرت عليه أعراض كوفيد-19 وكان يسعل على زملائه في العمل وأخبرهم "سأعطيكم جميعا فيروس كورونا" بالتسبب عمداً في إصابة، وقد أصاب 22 شخصًا بالمرض.

وقالت الشرطة الإسبانية إن تحقيقها بدأ بعد تفشي فيروس كورونا في الشركة حيث كان الرجل البالغ من العمر 40 عامًا يعمل في جزيرة مايوركا الواقعة على البحر المتوسط.

وقالت في بيان إنه قبل أيام من تفشي المرض، ظهرت على الرجل أعراض كوفيد -19 لكنه رفض اقتراحات زملائه بالعودة إلى المنزل والعزل الذاتي.



بعد العمل، ولم يُظهر أي تحسن، ذهب لإجراء اختبار بي سي أر قبل زيارة لصالة ألعاب رياضية والعودة إلى العمل في اليوم التالي. رغم أن رؤساءه أخبروه بالعودة إلى المنزل بعد أن ظهر ارتفاع درجة حرارته إلى نحو 40 درجة مئوية، إلا أن الرجل رفض.



وكان يتجول في مكان عمله، ويخفض قناع وجهه ويسعل على الناس، قائلاً "سأصيبكم جميعًا بفيروس كورونا"، وفقًا للشرطة.



في نهاية اليوم، جاءت نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل إيجابية. ثم تم اختبار زملائه، وحصل خمسة منهم على نتائج إيجابية. قالت الشرطة إنهم بدورهم أصابوا أقارب بينهم ثلاثة أطفال. وفي صالة الألعاب الرياضية التي زارها الرجل، ثبتت إصابة ثلاثة أشخاص وإصابة أفراد أسرهم أيضًا.

وقالت الشرطة إن أيا من المصابين لم يحتج إلى دخول المستشفى.

فيما ذكرت وكالة أنباء يوروبا برس الإسبانية أن قاضيا اتهم الرجل، الذي لم تحدد الشرطة هويته، وأفرج عنه مساء السبت في انتظار المحاكمة.