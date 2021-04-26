الاتحاد الأوروبي يشارك في مباحثات قبرص رغم عدم تلقيه "دعوة"

أعلن الاتحاد الأوروبي إرساله وفدًا دبلوماسيًا رفيعا للمشاركة في اجتماع مجموعة (5 + 1) حول قبرص، المنعقد بين 27 و29 أبريل/نيسان الجاري في جنيف، برعاية الأمم المتحدة، رغم "عدم تلقيه دعوة للمشاركة"، وفق مصادر مطلعة.

وتتألف مجموعة "5+1" من الدول الضامنة الثلاث (اليونان وتركيا وبريطانيا) وشطري جزيرة قبرص (التركي والرومي)، إضافة إلى الأمم المتحدة.

جاء الإعلان بحسب ما نقلت مصادر مطلعة عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، الاثنين.

وقال ستانو إن "الاجتماع يعتبر بالغ الأهمية، لدوره في تحديد ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة، بين الطرفين للتفاوض، حول حل دائم للقضية القبرصية في المستقبل القريب".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي أرسل وفدا دبلوماسيًا رفيع المستوى، إلى جنيف لدعم "جهود الأمم المتحدة" على الرغم من عدم توجيه دعوة إلى الاتحاد.

يذكر أن رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، كان عبر خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مطلع مارس/أذار الماضي، عن رفضه مشاركة الاتحاد بسبب عدم "حياديته" في التعاطي مع الأزمة في الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

وتعاني قبرص منذ 1974، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.