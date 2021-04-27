انطلاق اجتماعات (5+1) حول قبرص في جنيف بلقاء بين غوتيريش وتتار

انطلقت أولى اجتماعات مجموعة (5+1) غير الرسمية حول قبرص، في مدينة جنيف السويسرية، بلقاء ثنائي بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس شمال قبرص التركية أرسين تتار.

وحضر اللقاء إلى جانب تتار، وزير الخارجية تحسين أرطغرل أوغلو وعدد آخر من المسؤولين.

ومن المرتقب أن يلتقي غوتيريش في وقت لاحق، الثلاثاء، رئيس قبرص الرومية نيكوس أناستاسياديس.

كما سيقيم غوتيريش مساء اليوم مأدبة عشاء على شرف طرفي قبرص ورؤساء وفود الدول الضامنة، تركيا واليونان وبريطانيا.

ويترأس الوفد التركي في الاجتماع، وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو.

وفي الفترة بين 27 ـ 29 أبريل/ نيسان الجاري، تنعقد اجتماعات مجموعة "5 + 1" حول قبرص، في مدينة جنيف، برعاية الأمم المتحدة.

وتتألف مجموعة "5+1" من الدول الضامنة الثلاث (اليونان وتركيا وبريطانيا) وشطري جزيرة قبرص (التركي والرومي)، إضافة إلى الأمم المتحدة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

وتعاني قبرص منذ 1974 انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.