بسبب تمزيقه العلم التركي.. البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن نائب يوناني

رفع البرلمان الأوروبي، الحصانة عن النائب اليوناني يوانيس لاغوس، على خلفية تمزيقه العلم التركي خلال جلسة للبرلمان في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأفاد بيان صادر عن البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، أن 658 نائباً صوتوا لصالح رفع الحصانة عن لاغوس، فيما عارض ذلك 25 عضواً.

وكان مطلب رفع الحصانة عن لاغوس، قد صدر في وقت سابق عن السلطات اليونانية.

وأوضح بيان البرلمان الأوروبي، أنه سيتم إبلاغ أثينا بنتيجة التصويت المذكور.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، مزّق النائب يوانيس لاغوس، العلم التركي خلال جلسة بالجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، حملت عنوان "الوضع الإنساني في الجزر اليونانية".

وزعم البرلماني اليوناني أن المهاجرين الذين يصلون إلى جزر بلاده، يعتدون على السكان المحليين، متهما في الوقت ذاته، تركيا بـ"فعل ما يحلو لها".

وانتخب لاغوس لعضوية البرلمان الأوروبي عن حزب "الفجر الذهبي" للدورة 2012 ـ 2019، ثم استقال من الحزب، ليؤسس آخر باسم "ضمير الشعب الوطني" في 2019.