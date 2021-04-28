انطلاق أعمال اليوم الثاني لاجتماع "5+1" حول قبرص في جنيف

انطلقت الأربعاء، أعمال اليوم الثاني لاجتماع مجموعة "5+1" حول قبرص، في جنيف، ويلتقي خلالها وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وألقى غوتيريش الكلمة الافتتاحية في الجلسة الأولى، على أن تعقبها كلمات لرؤساء وفود الدول الضامنة الثلاث، تركيا واليونان وبريطانيا.

ويترأس الوفد التركي في الاجتماع غير الرسمي، وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

ومن المقرر أن يعقد غوتيريش اجتماعات ثنائية مع تشاوش أوغلو ورؤساء الوفود الأخرى، في الجلسة الثانية من اليوم.

وفي الفترة بين 27 - 29 أبريل/ نيسان الجاري، تنعقد اجتماعات مجموعة "5+1" حول قبرص، في مدينة جنيف السويسرية، برعاية الأمم المتحدة.

وتتألف مجموعة "5+1" من الدول الضامنة الثلاث (اليونان وتركيا وبريطانيا) وشطري جزيرة قبرص (التركي والرومي)، إضافة إلى الأمم المتحدة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

وتعاني قبرص منذ 1974، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.