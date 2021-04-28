قبرص التركية تقدم لغوتيريش مقترحاً لـحل دائم قائم على دولتين متساويتين

قدم رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، الأربعاء، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مقترحا من أجل "حل دائم" في الجزيرة.

وحسبما أوردت الأناضول عن مصادر دبلوماسية، فإن تتار قدم لغوتيريش مقترحاً مؤلفاً من 6 مواد، في اليوم الثاني من اجتماعات مجموعة "5+1" غير الرسمي حول قبرص، المنعقد برعاية الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

وحمل المقترح عنوان "اقتراح الجانب القبرصي التركي بشأن اتفاق مستدام".

وجاء في المقترح: "جوهر الاقتراح القبرصي التركي يتمثل بالاعتراف بالمساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي، وبهذه الطريقة يمكن إقامة علاقة تعاون بين الدولتين الموجودتين في الجزيرة. وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لمفاوضات موجهة نحو النتائج وحل واقعي ومستدام وتشمل جدول زمني معين".

كما أكد المقترح أن "الجانب القبرصي التركي الذي يمتلك جميع أركان الدولة، يتمتع بنفس الحقوق والوضع اللذين يتمتعان بها الجانب الرومي والذي يستخدمهما حاليا".