تقرير حكومي يحمل الشرطة اليونانية مسؤولية إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا

دعا ديوان المظالم في اليونان وهو هيئة حكومية مستقلة، السلطات إلى وقف إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا، عبر نهر مريج الفاصل بين البلدين.

جاء ذلك في تقرير صدر عنه، الأربعاء، حول نتيجة الأبحاث التي أجريت للبلاغات المتعلقة بإجبار مواطني بلدان أجنبية على العودة إلى تركيا عبر نهر مريج، بين عامي 2017-2020.

وأعرب التقرير عن قلقه إزاء وجود بلاغات تفيد بتورط الشرطة اليونانية في عمليات إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا.

وأضاف أن "السلطات اليونانية سهّلت أو شجّعت على الأقل، إجبار اللاجئين على العودة إلى الأراضي التركية، هذا إن لم تشارك فيه فعليا".

وطالب التقرير السلطات اليونانية بتعزيز الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الخصوص، وزيادة الشفافية واحترام مبادئ دولة القانون، والعمل على إعداد خطة عمل حازمة لعرقلة تكرار إجبار اللاجئين للعودة إلى تركيا.

يُذكر أن منظمة المجتمع المدني "Legal Centre Lesvos" النشطة في اليونان، كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد الأخيرة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب إجبارها اللاجئين الراغبين في العبور إلى أوروبا عبر بحر إيجة، على العودة إلى تركيا.