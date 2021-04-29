فرنسا ستعاقب الجنرالات الذين وقعوا عريضة مثيرة للجدل

أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية أن الجنرالات الفرنسيين الذين وقعوا مقالا مثيرا للجدل يدين "تفكك" فرنسا، معرضون للطرد أو لعقوبات تأديبية.

وقال الجنرال فرانسوا لوكوانتر لصحيفة "لو باريزيان" مساء الأربعاء إن الجنرالات الـ18 من "القسم الثاني" -على وشك التقاعد لكن يمكن استدعاؤهم بعد ذلك- الذين وقّعوا العريضة، "معرضون للشطب أي للإحالة على التقاعد الإجباري".

وأضاف: "كل هؤلاء الضباط سيمثلون أمام مجلس عسكري أعلى. وفي نهاية هذا الإجراء، فإن رئيس الجمهورية هو الذي يوقع مرسوم الشطب". وتابع "أتمنى أن يقدموا طلبا للتقاعد".

وسيفرض على الجنرالات الـ18 وهم من بين مئات الموقعين "عقوبات تأديبية عسكرية" كما قال الجنرال.

فيما طالبت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي الاثنين بفرض عقوبات على الموقعين معتبرة أن "أفعالهم غير مقبولة" و"غير مسؤولة".

والعريضة التي نشرت في مجلة "فالور أكتويل" في 21 نيسان/أبريل تدعو الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدفاع عن الوطنية.

واستنكر الموقعون "التفكك" الذي يعتقدون أنه يضرب البلاد وقالوا إنهم "مستعدون لدعم السياسات التي تأخذ في الاعتبار حماية الأمة".