ألمانيا تعلن ضبط المسؤولين عن موقع إباحي دولي للأطفال يستخدمه 400 ألف عضو

أعلن الادعاء في ألمانيا اليوم الاثنين ضبط واحدة من أكبر منصات شبكة الإنترنت المظلمة في العالم لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والتي يستخدمها أكثر من 400 ألف عضو مسجل.

وقال ممثلو الادعاء في فرانكفورت في بيان بالاشتراك مع مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية إنه في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، تم اعتقال ثلاثة مشتبه بهم ألمان، قيل إنهم مديرو منصة "بويزتاون"، مع مستخدم ألماني. تم القبض على أحد المشتبه بهم الثلاثة الرئيسيين في باراغواي.

كما نفذوا عمليات تفتيش لسبعة مبانٍ فيما له صلة بشبكة المواد الإباحية في منتصف أبريل/ نيسان في ألمانيا.

قالت السلطات إن المنصة كانت "واحدة من أكبر منصات الإنترنت الإباحية للأطفال في العالم" وكانت نشطة على الأقل منذ عام 2019. وقد استخدمها مشتهو الأطفال لتبادل ومشاهدة المواد الإباحية للأطفال والصغار من جميع أنحاء العالم.

وكتب المدعون أنهم وجدوا "صوراً لأقسى حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال الصغار" بين مواد الفيديو.

وقال البيان إن فرقة عمل تابعة للشرطة الألمانية كانت تجري تحقيقات حول المنصة ومسؤوليها ومستخدميها على مدى شهور بالتعاون مع يوروبول وسلطات إنفاذ القانون من هولندا والسويد وأستراليا والولايات المتحدة وكندا.

وقال بيان الادعاء إن المتهمين الثلاثة الرئيسيين هم رجل يبلغ من العمر 40 عاما من بادربورن ورجل يبلغ من العمر 49 عاما من ميونيخ ورجل يبلغ من العمر 58 عاما من شمال ألمانيا ويعيش في باراغواي منذ سنوات عديدة. وقد عملوا كمسؤولين عن الموقع وقدموا نصائح للأعضاء حول كيفية التهرب من تطبيق القانون عند استخدام المنصة لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية غير القانونية.

رجل رابع يبلغ من العمر 64 عامًا من هامبورغ، متهم بأنه أحد أكثر مستخدمي المنصة نشاطًا، حيث يُزعم أنه قام بتحميل أكثر من 3500 منشور.