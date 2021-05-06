استعداد أوروبي لبحث رفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا

أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، الخميس، استعدادهم لمناقشة رفع حقوق الملكية الفكرية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت في كلمة لها، عبر تقنية الفيديو، خلال ندوة عقدت في فرنسا، أنهم يهدفون لتطعيم 70 بالمئة من سكان أوروبا ممن هم في سن الرشد، بحلول يوليو/ تموز المقبل.

وأشارت أن صادرات أوروبا من لقاح كورونا، وصلت 90 دولة، بما في ذلك اللقاح المقدم إلى برنامج كوفاكس.

وبرنامج "كوفاكس" يعمل في إطار منظمة الصحة العالمية، كبرنامج عالمي لتطعيم مواطني البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.

وفي سياق متصل، شددت المسؤولة الأوروبية على استعداد الاتحاد الأوروبي، لمناقشة أية مقترحات تتناول أزمة كورونا بشكل براغماتي وفعال.

وأوضحت أن الاتحاد مستعد في هذا الإطار، لمناقشة رفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا.

تصريحات المسؤولة الأوروبية، تأتي بعد يوم من إعلان ممثلة التجارة الأمريكية، كاثرين تاي، في بيان، دعمهم لرفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا، بهدف زيادة الإنتاج.