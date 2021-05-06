وزير خارجية ألمانيا: نؤيد دائما إقامة علاقة بناءة مع تركيا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، إن بلاده تؤيد دائما إقامة علاقة بناءة مع تركيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في العاصمة برلين.

وأضاف أن "تركيا حليف مهم لنا داخل حلف شمال الأطلسي ومستقبلا سيكون لها أهمية أكبر بكثير وألمانيا تؤكد على ذلك مرارا".

وأشار ماس إلى أن 2020 كان عاما صعبا في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

واستدرك: "لكن يبدو أن العام الحالي سيكون أفضل".

وتطرق ماس إلى العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وقال إن "ألمانيا تؤيد دائما إقامة علاقة بناءة مع تركيا. إذا كان بإمكاننا تقديم مساهمة إيجابية، فنحن على استعداد للقيام بذلك".

وبين أن بلاده أكدت باستمرار على ضرورة الحوار البناء خلال فترة توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي (مطلع يوليو/تموز الماضي ولمدة ستة أشهر).

ولفت أن بلاده تبنت دائما فكرة وجوب إقامة الحوار والعلاقة البناءة والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة.

وتابع: "نحن سعداء جدا لأننا الآن في فترة بناءة للغاية".

وأشاد ماس بالحوار التركي مع اليونان بشأن شرقي البحر المتوسط .

وقال ماس: "أولا يجب إقامة الثقة المتبادلة، والحوار وحده هو الذي سيحقق الحل الآمن. نريد تشجيعهم على المضي قدما في الحل".