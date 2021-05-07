انبعاثات الكربون في أوروبا تنخفض بنسبة 10% في 2020

انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري بنسبة 10% في الاتحاد الأوروبي العام الماضي وسط جائحة فيروس كورونا، وفقًا لتقديرات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي.

قال يوروستات في بيان يوم الجمعة إن الانبعاثات انخفضت في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة مقارنة بعام 2019 حيث فرضت الحكومات إجراءات إغلاق لإبطاء انتشار الفيروس.

سجلت اليونان أكبر انخفاض (-18.7%)، تلتها إستونيا (-18.1%)، ثم لوكسمبورغ (-17.9%)، وإسبانيا (-16.2%) والدنمارك (-14.8%). البلدان التي سجلت أقل نسبة انخفاض هي مالطا (-1%)، والمجر (-1.7%)، وإيرلندا (-2.6%) وليتوانيا (-2.6%).

قال يوروستات إن مصادر التخفيضات متباينة.

وأضاف: "لوحظ أكبر انخفاض في جميع أنواع الفحم. كما انخفض استهلاك النفط ومنتجات النفط في جميع الدول الأعضاء تقريبًا، في حين انخفض استهلاك الغاز الطبيعي فقط في 15 دولة عضوًا وزاد أو ظل على نفس المستوى في 12 دولة أخرى.

تمثل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك الطاقة حوالي 75% من جميع الغازات المسببة للاحتباس الحراري من صنع الإنسان في الاتحاد الأوروبي. تتأثر الكميات المنتجة بالعديد من العوامل، بما في ذلك النمو الاقتصادي والنقل والأنشطة الصناعية.

كجزء من "الصفقة الأوروبية الخضراء"، التزم الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.

تهدف بروكسل أيضًا إلى أن تصبح "محايدة مناخياً" بحلول منتصف القرن. يقول العلماء هذا الهدف يجب تحقيقه لمنع متوسط درجات الحرارة العالمية من الارتفاع فوق درجتين مئويتين (3.6 فهرنهايت) بحلول عام 2100.