بريطانيا تسمح بالعناق الحذر ضمن جولة جديدة لتخفيف قيود كورونا

حان وقت العناق من جديد في إنجلترا. فمن المتوقع أن يعطي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الضوء الأخضر لهذا الاتصال البشري المفتقد عندما يعلن عن الجولة التالية من تخفيف الإغلاق في وقت لاحق اليوم الاثنين في أعقاب الانخفاض الحاد في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

تسجل المملكة المتحدة الآن حوالي 2000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا، مقارنة بذروة يومية تبلغ حوالي 70 ألف حالة في يناير/ كانون الثاني

كما تراجعت الوفيات اليومية أيضا، حيث تم تسجيل حالتين فقط أمس الأحد.

وتم أيضا تخفيض مستوى التأهب في البلاد إلى المستوى الثالث بدلا من الرابع اليوم الاثنين بعد الانخفاض "المستمر" في حالات الإصابة وحالات دخول المستشفيات والوفيات.

يعني هذا أن انتقال الفيروس لم يعد مرتفعا أو يرتفع بشكل كبير، على الرغم من أنه لا يزال ينتقل بشكل عام.

في حين سيتم السماح بالعناق بين أفراد الأسر مرة أخرى اعتباراً من السابع عشر من مايو/ أيار، من المتوقع أن يؤكد جونسون على ضرورة القيام بذلك بحذر، نظرا للمخاوف بشأن السلالات الفيروسية الجديدة التي يمكن أن تتجاوز بعض المناعة التي توفرها حملة التطعيم البريطانية الناجحة.

من المتوقع أيضا أن يؤكد جونسون أن الأسر المختلفة ستكون قادرة على الاختلاط في الداخل بالمنزل وكذلك في الحانات والمطاعم.

غير أنه يجب أن يكون الحد الأقصى للتجمعات ستة أشخاص أو أسرتين مختلفتين إذا كان ذلك أعلى.

ومن المتوقع رفع حدود التجمعات في الهواء الطلق إلى 30 شخصا.